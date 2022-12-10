В Финляндии во время шествия ко Дню независимости сожгли флаг россии

Российская федерация требует от Финляндии привлечь к ответственности лица, которые 6 декабря в Хельсинки сожгли флаг россии.

Соответствующее заявление обнародовал мид рф.

В ведомстве отметили, что предприняли в отношении финской стороны «дипломатический демарш», в ходе которого было заявлено, что «подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны».

6 декабря во время массовых демонстраций в Хельсинки, посвященных Дню независимости Финляндии, группа лиц сожгла флаг российской федерации.

Несколько участников шествия «612» сожгли российский флаг перед воротами кладбища Хиетаниеми, после этого полиция попросила демонстрантов остановиться.

Полиция Хельсинки по итогам акций отметила, что демонстрации в День независимости прошли спокойно, во время акций также никто не был задержан.

Справка

Дипломатический демарш — дипломатические меры государства, направленные на то, чтобы предостерегать от определенных действий представителей другого государства, или побуждать их занять определенную позицию, оказать поддержку и т.д.. Демарш может содержать просьбу, оговорку, протест и т.д. и быть выражен в письменной или устной форме.