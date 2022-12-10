Поддержка аграриев – это вопрос продовольственной безопасности страны, – Александр Гайду

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду заявил, что поддержка аграриев – это вопрос продовольственной безопасности страны.

Об этом шла речь во время круглого стола «Неотложные потребности украинского агросектора для устойчивости и восстановления», организованного при поддержке Европейского Союза и Всемирного банка, передает пресс-служба Верховной Рады.

Чтобы помочь аграриям в начале полномасштабного вторжения, депутаты приняли инициативы, максимально упрощающие ведение сельского хозяйства в условиях военного положения, инициировали проекты, уменьшающие бюрократическую нагрузку на бизнес.

Сегодня в приоритете евроинтеграционные законопроекты в сфере АПК, которые приближают украинское законодательство к европейскому.

– Однако, кроме этого, аграриям нужна финансовая поддержка, – отмечает Александр Гайду. — Да, по кредитной программе «5-7-9%» помощь получили более 35 тысяч предпринимателей, большинство из агросектора. Но этого недостаточно. Для части аграриев финансовая поддержка – вопрос выживания. А значит и продовольственной безопасности страны.

Подытоживая, Александр Гайду поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

Напомним, Парламент принял во втором чтении евроинтеграционный законопроект №6480, открывающий дорогу уникальным украинским спиртным напиткам на рынки ЕС. Речь идет о напитках с географическими указаниями, обладающими особыми свойствами, связанными с местностью и традицией их производства.