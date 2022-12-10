Шольц не верит, что путин может уступить в войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц развеял надежды на то, что российский диктатор владимир путин может уступить в войне против Украины.

Об этом он сказал в субботу в Потсдаме во время диалога с гражданами в своем избирательном округе, сообщает издание Bild.

– Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, он говорит очень четко, речь идет именно о завоевании чего-то, – сказал Шольц.

– Он просто хочет силой захватить часть украинской территории, – добавил глава немецкого правительства.

По его словам, это происходит, невзирая на большие потери со стороны россии.

– Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Но это может быть и 100 тысяч, – сказал Шольц.

Российское руководство по-прежнему демонстрировало брутальный подход, например, в Сирии или Чечне, где оно «стерло с лица земли целую страну», сказал Шольц.

По его словам, со стороны путина нет никакого воздержания. Однако, несмотря на все разногласия, с ним приходится говорить снова и снова, чтобы проверить, есть ли изменения относительно Украины.

Как известно, в пятницу, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с российским диктатором владимиром путиным. Разговор длился час, канцлер призвал диктатора вывести войска из Украины.