Ожидаем более конкретных и действенных шагов: Ермак вместе с женой «Редиса» и сестрой «Волыни» встретился с президентом МККК

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с делегацией Международного комитета Красного Креста во главе с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер. Во встрече также приняли участие родные бывших военнопленных: жена командира ОЗСП «Азов» Дениса Прокопенко Екатерина, сестра морского пехотинца Сергея Волынского Татьяна Харько, а также военный медик Марьяна Мамонова, которая в сентябре была освобождена из российского плена.

Об этом сообщает Офис Президента.

В начале встречи Андрей Ермак подчеркнул, что российский агрессор и дальше оказывает геноцид против украинцев, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего миллионы людей лишены электроэнергии, водо- и газоснабжения в зимний период.

Глава Офиса Президента проинформировал Мирьяну Сполярич-Эггер о формуле мира, предложенной Главой Украинского государства на саммите G19, которая, в частности, предусматривает обмен пленными в формате всех на всех.

Андрей Ермак выразил непонимание пассивности, которую представители Международного комитета Красного Креста демонстрируют в вопросе обеспечения прав пленных украинцев.

Екатерина Прокопенко отметила, что представители МККК не приезжают к украинским пленным, которые содержатся в неудовлетворительных условиях. Она призвала Красный Крест приобщиться к установлению местопребывания пленников, а также выяснению потребностей украинцев в медицинском обеспечении.

Марьяна Мамонова отметила, что женщинам в плену очень сложно, ведь им не предоставляют даже элементарные средства гигиены.

- Мужчинам там очень тяжело, но женщинам еще тяжелее. Они лишены всех средств гигиены, нет достаточного количества воды, медицинского осмотра. Женщины страдают от психологического насилия. Все надеялись, что за эти шесть месяцев плена прибудут представители Красного Креста, которые могли бы защитить женщин, – рассказала она.

Марьяна Мамонова, которая во время пребывания в плену ожидала рождения ребенка, отметила, что надеялась на увольнение в приоритетном порядке, но этого не произошло.

- Я была беременна и надеялась, что меня обменяет Красный Крест, потому что я медик, офицер и беременная женщина, которая в соответствии со всеми конвенциями должна была первой идти на обмен, - отметила женщина.

Однако, по ее словам, Красный Крест не участвовал ни в обмене, ни в оказании медицинской помощи раненым украинцам, попавшим во враждебный плен.

- Прошу вашей помощи, чтобы там были представители, которые могли бы помешать насилию, жестокому отношению к женщинам и мужчинам, - сказала она.

Татьяна Харько призвала МККК приложить все усилия, чтобы оккупанты прекратили применять силовые методы влияния к пленным украинцам.

– Я хочу обратиться к вам как человек к человеку. У вас ведь тоже есть брат, сестра, мать, отец. Помогите людям, находящимся в плену. Они не заслуживают того, что там переживают, – добавила она.

Президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер подчеркнула, что обсудит с представителями организации возможные пути улучшения условий содержания военнопленных и предотвращения пыток.

Она отметила, что согласно нормам международного права, МККК не имеет полномочий для того, чтобы ему в принудительном порядке давали разрешение на посещение мест содержания пленных.

– Мы ежедневно работаем над тем, чтобы проводить нашу деятельность с военнопленными. Пока мы осуществляем ее на разных уровнях. Мы пытаемся вести диалог и очень надеемся, что сможем развернуть масштабную деятельность в этом направлении, – сказала Мирьяна Сполярич-Эггер.

В ответ руководитель Офиса Президента подчеркнул, что россия нарушила все международные конвенции, поэтому ссылка на нормы международного права в этом контексте не является достаточным аргументом.

Андрей Ермак заявил, что российская агрессия продемонстрировала кризисное состояние мировой системы защиты прав человека. В такой ситуации международные институты, организации и их работники не успевают реагировать на необходимость перемен.

– Россия нарушила все возможные конвенции, в частности Женевскую. Поэтому я не соглашаюсь со ссылками на нормы международного права, когда мы имеем дело со страной, отрицающей существование международного права, – сказал он.

Руководитель Офиса Президента акцентировал, что правозащитные организации должны изменить свою деятельность в соответствии с актуальными требованиями.

Андрей Ермак выразил надежду, что в работе Красного Креста под руководством Мирьяны Сполярич-Эггер также произойдут качественные изменения и она будет эффективна в современных условиях.

– Украина ожидает от Красного Креста более конкретных и действенных шагов по освобождению пленных украинцев, – заявил он.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что украинские власти будут прилагать все усилия и использовать любые возможности, чтобы вернуть из плена каждого человека. Он выразил надежду на то, что Международный комитет Красного Креста под руководством Мирьяны Сполярич-Эггер сделает все возможное, чтобы получить доступ к местам содержания украинских пленных.