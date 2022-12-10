«Очень сложная в Одесской области»: Президент Зеленский в вечернем обращении рассказал о ситуации в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский традиционное вечернее видеообращение в основном посвятил ситуации в энергосистеме Украины, значительно пострадавшей из-за ракетных ударов.

Видео опубликовано в Telegram-аккаунте Главы государства.

По словам Президента, очень сложная ситуация в Одесской области.

– После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на это время более полутора миллионов человек в Одесской области без света. Подключена только критическая инфраструктура – и настолько, насколько есть возможность поставки электричества, – сказал Зеленский.

В целом, добавил Глава государства, в разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения.

– Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния: в системе сохраняется значительный дефицит. Вот поэтому есть графики отключений. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве. Надо понимать, что если даже нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Почти каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти каждый день попадают в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится сбавлять лимиты всем в системе. Очень тяжело дается и восстановление. Но все же наши энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы, – добавил Владимир Зеленский.

Также он поблагодарил «каждого и каждого работающего, чтобы вернуть свет и сохранить энергосистему».