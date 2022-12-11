В Косово между полицией и сербами, которые в знак протеста заблокировали основные дороги, произошла стрельба

Косовские сербы и полиция страны обменялись стрельбой в субботу, 10 декабря, после вспышки напряженности в нестабильном северном регионе частично признанного государства.

Об этом сообщает пишет Reuters.

С нарастанием кризиса на севере, где большинство населения составляют сербы, президент Косово Вьоса Османи объявила в субботу, что местные выборы в этой области будут отложены до 23 апреля. Выборы были назначены на 18 декабря, но сербы заявили, что будут бойкотировать их.

Ранее в тот день сербы с севера Косово заблокировали главные дороги в регионе в знак протеста против ареста бывшего сотрудника косовской полиции, покинувшего свой пост в прошлом месяце вместе с другими этническими сербами. Полиция сообщила, что блокада приостановила движение и они были вынуждены закрыть два пункта пропуска на границе между Косово и Сербией. Позже они сказали, что попали под огонь в нескольких местах вблизи озера, граничащего с Сербией. Сообщений о пострадавших не поступало.

«Подразделения полиции в порядке самообороны были вынуждены ответить огнестрельным оружием преступникам, получившим отпор и скрывшимся в неизвестном направлении», – говорится в сообщении полиции.

Выстрелы были слышны и в других местах на севере страны.

Полиция в Приштине сообщила, что бывший полицейский Деян Пантич был арестован за вероятное нападение на офисы избирательной комиссии, полицейских и официальных лиц, принимавших участие в выборах во вторник.

Сербские мэры муниципалитетов на севере Косово, а также местные судьи и около 600 полицейских подали в отставку в прошлом месяце в знак протеста против решения правительства заменить автомобильные номерные знаки, изданные в Белграде, на номерные знаки, выданные Приштиной.

«Сербия дала указание своим незаконным структурам установить баррикады на севере Косово. Белград несет полную ответственность за любую эскалацию», - заявил в Twitter глава администрации президента Косово Блэрим Велла.

Ранее полиция Косово задержала еще одного серба по подозрению в участии в вооруженном нападении на полицейский патруль. В четверг полицейский был ранен при нападении на патруль после того, как ряды полиции в этом районе были усилены несербскими офицерами после массовых отставок.

На срочной пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет просить миротворческую миссию НАТО KFOR разрешить Сербии развернуть войска и полицию в Косово, хотя он признал, что нет шансов получить разрешение.