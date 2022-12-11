В ближайшее время Косово готовится официально подать заявку на вступление в ЕС

«Мы готовы вывести Косово на новую траекторию», - сказал первый вице-премьер-министр Косово Бесник Бислими.

Тем не менее, процесс вступления в ЕС, как известно, длительный и требует годы нормативных изменений, а также экономических и судебных реформ. И случай Косово особенно сложный для ЕС. Пять стран блока – Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания, до сих пор не признают независимость Косово.

Бислими сказал, что он знает, что пройдет некоторое время, прежде чем Косово будет готово к членству, но назвал 2030 год как целевую дату.

ЕС, по его словам, «никогда не будет полным без Западных Балкан».

Заявка страны на вступление может поступить в переломный момент для ЕС. В течение многих лет процесс расширения останавливался, многие страны выражали усталость. Но война россии против Украины создала новый импульс для сохранения геополитического влияния Брюсселя, поскольку столицы ЕС все больше обеспокоены потерей своих соседей под влиянием москвы.

В последние месяцы ЕС сосредоточил свое внимание на Западных Балканах, предлагая региону будущее, более интегрированное с ЕС, и обещая возродить стремление к вступлению.

Одним из преимуществ Косово, по словам Бислими, является его молодое население, которое «с наибольшим энтузиазмом стремится к вступлению». Вице-премьер-министр также выразил оптимизм, что его страна сможет быстро осуществить экономические изменения.

«По моему мнению, большое количество предпринимательского духа, который вы видите в Косово, в определенной степени облегчит нам эти экономические реформы», - сказал он.

Но Бислими также признал значительные вызовы, в частности принятие стандартов верховенства права ЕС.

«В сфере верховенства права это не так просто из-за длительного периода стагнации» - отметил он, добавив, что «сопротивление» со стороны тех, кто не смог осуществить новые реформы гораздо выше в системе правосудия, чем в системе экономики.

Относительно спорного вопроса признания Бислими заявил, что нынешние непризнания со стороны ЕС, в конечном счете, не станут препятствием для вступления Косово в Евросоюз.

«Поскольку членство является более долгосрочным процессом. мы считаем, что к тому времени мы будем готовы решить все те споры, которые помешали этим странам признать Косово, и тогда этот вопрос станет не нужен», - сказал он.

Напомним, в Косово между полицией и сербами, которые в знак протеста заблокировали основные дороги, произошла стрельба.