ЮАР подозревают в поставке оружия рф – на ее морскую базу зашло российское судно

Депутаты парламента Южной Африки требуют от своего правительства ответить, продает ли их страна оружие России.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на The Telegraph.

Грузовой автомобиль и контейнеровоз Lady R под российским флагом был замечен в военно-морском порту Саймонс-Таун в четверг вечером. Как сообщила южноафриканская газета Daily Maverick со ссылкой на местных свидетелей, сфотографировавших судно в порту, было замечено, как оно разгружало, а затем принимало груз во время одного из регулярных отключений электроэнергии. Свидетели видели, как судно вышло из порта около 6:30 утра в пятницу. Транспондер корабля был выключен позже, что означает, что точное местонахождение судна было неизвестно.

Кобус Маре, представитель оппозиционной партии DA, заявил, что написал министру обороны Танди Модисе, требуя объяснений. Министр обороны «должен объяснить южноафриканцам, что делает находящийся под санкциями российский корабль на военно-морской базе Саймонс-Таун, и почему вокруг него столько тайн», сказал он в заявлении. Спикер добавил, что доказательства свидетельствуют о «необычной активности», которую в течение последних двух ночей наблюдали в гавани.

– Такое поведение вызвало беспокойство, поскольку судно находится под санкциями США и Европейского Союза после вторжения россии в Украину, – добавил Маре.

Lady R – относительно небольшое судно, предназначенное для перевозки транспортных средств и грузовых контейнеров. Оно принадлежит и управляется русской компанией «Трансморфлот». В мае Соединенные Штаты наложили санкции на "Трансморфлот" и шесть его судов, включая Lady R, заявив, что их использовали для транспортировки оружия для российского правительства.