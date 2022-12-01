Эрдоган поговорил по телефону с путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом рф владимиром путиным предложил экспортировать по «зерновому коридору» продукты питания и другие товары.

Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана.

«Президент Турции Эрдоган и президент России Путин обсудили по телефону двусторонние связи, региональные вопросы, в том числе зерновой коридор и борьбу с терроризмом», - говорится в сообщении.

Также в канцелярии президента Турции заявили, что Эрдоган «выразил надежду, что кризис в Украине закончится как можно скорее», а также сообщил, что «в контексте деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и «террористических нападений» на Турцию важно очистить границу от террористов на глубину не менее 30 километров в соответствии с Сочинским меморандумом 2019 года».

Свою версию разговора изложили и в Кремле.

«Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора, следует из заявления пресс-службы президента рф, обсудили «ситуацию вокруг Украины», продолжен обмен мнениями «по инициативе создания на территории Турции регионального газового хаба», также «затрагивалась проблематика сирийского урегулирования».

Также без подробностей указывается, что путин «изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины».

Напомним, власти Турции считают, что агрессивная война россии против Украины военной победой не закончится.