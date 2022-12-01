рф стала угрожать Молдове из-за якобы «притеснения» русского языка

Молдова решила печатать избирательные бюллетени на румынском языке, поэтому в России заявили о якобы притеснении русского языка.

Об этом сообщает Укринформ.

Как сообщалось, 8 декабря парламент Молдовы одобрил новый Кодекс о выборах, которым предусмотрен выпуск избирательных бюллетеней на румынском языке, но для содействия участию в выборах представителей этнических меньшинств предусмотрена возможность печати и на других языках.

В этот же день представитель МИД РФ захарова заявила, что новый Кодекс о выборах «затрагивает интересы русского и русскоязычного населения Молдовы», и призвала молдавское руководство «не прибегать к действиям, которые могут привести к обострению и без того напряженной ситуации в республике и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией».

- У нас все хорошо с демократией, в отличие от вас. Не создавайте видимость заботы... Избирательные бюллетени будут печатать на одном языке – на румынском. Это внутреннее решение нашей страны, – заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниэл Воде.

В то же время, добавил он, по запросу отдельных окружных избирательных комиссий власти готовы напечатать бюллетени и языки национальных меньшинств.