россия не должна использовать переговоры для усиления своей армии, - глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что мирные переговоры в Украине не должны использоваться россией для прикрытия подготовки нового наступления.

Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

– Любые переговоры должны быть реальными, они должны быть содержательными и не могут быть просто фиговым листом для перевооружения россии и последующей вербовки ею солдат, – сказал Клеверли.

Он повторил, что, несмотря на желание Британии начать мирные переговоры как можно скорее, только Украина может установить параметры таких переговоров.