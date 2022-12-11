россия не должна использовать переговоры для усиления своей армии, - глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что мирные переговоры в Украине не должны использоваться россией для прикрытия подготовки нового наступления.
Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.
– Любые переговоры должны быть реальными, они должны быть содержательными и не могут быть просто фиговым листом для перевооружения россии и последующей вербовки ею солдат, – сказал Клеверли.
Он повторил, что, несмотря на желание Британии начать мирные переговоры как можно скорее, только Украина может установить параметры таких переговоров.
- На самом деле я не вижу никаких сигналов с российской стороны, которые бы убедили меня, что владимир путин готов добросовестно вступить в такие переговоры. Его риторика все еще очень конфронтационна, – сказал Клеверли.