После путина Эрдоган поговорил по телефону с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он написал в Telegram.

«Продолжил диалог с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы #GrainfromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора», - сообщил Зеленский.

Как известно, накануне разговора с Зеленским Эрдоган пообщался с российским диктатором владимиром путиным.