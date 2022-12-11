Возле Чернигова маршрутка врезалась в блок-пост, пострадали восемь человек

Недалеко от Чернигова маршрутный автобус наехал на конструкцию блок-поста. За медицинской помощью обратились семь пассажиров и водитель автобуса.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

ДТП произошло 10 декабря на автодороге «Киев-Чернигов-Новые Яриловичи». Водитель маршрутного автобуса двигался в направлении Чернигова, не справился с управлением и допустил наезд на блокпост.

В результате аварии все семеро пассажиров маршрутки получили травмы разной степени тяжести. Водитель после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.