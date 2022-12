Ливия экстрадировала в США оперативника, причастного к взрыву авиалайнера в 1988 году – тогда погибли 270 пассажиров, в том числе 190 американцев

Ливийский оперативник Абу Агила Масуд, обвиненный во взрыве американского авиалайнера в 1988 году над Локерби, Шотландия, был экстрадирован в Соединенные Штаты и арестован ФБР, ему предъявлены обвинения.

Об этом пообщает The Insider со ссылкой на The New York Times.

В 2020 году генеральный прокурор Уильям Барр объявил об уголовном преследовании Масуда, обвинив его в изготовлении взрывного устройства, использованного при взрыве самолета рейса 103 авиакомпании Pan Am, в результате которого погибли 270 пассажиров, в том числе 190 американцев.

Масуду предъявлено два уголовных обвинения, в том числе уничтожение самолета, повлекшее смерть. Он содержался в ливийской тюрьме за не связанные с этим преступления. Как США удалось договориться с Ливией об экстрадиции — неизвестно.

В 2012 году Масуд признался во взрыве бомбы, сказав сотруднику ливийских правоохранительных органов, что именно он стоял за терактом. В 2017 году следователи узнали о признании и допросили человека, который его добился.

Масуд был третьим лицом, обвиненным во взрыве. Двоим другим фигурантов, Абдель Бассет Али аль-Меграхи и Аль-Амин Халифа Фимах. Меграхи формально числился как начальник службы безопасности национального ливийского перевозчика в аэропорту Валлетта, в действительности он был сотрудником ливийских спецслужб и двоюродным братом одного из ближайших соратников ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Обоим предъявили обвинение в 1991 году, но попытки США привлечь их к ответственности зашли в тупик, когда Ливия отказалась экстрадировать их в Штаты или Великобританию. Однако в 1999 году Каддафи согласился на судебный процесс в Нидерландах в соответствии с шотландским законодательством. Фимах был оправдан, а Меграхи осужден в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению.

В 2009 году шотландские официальные лица освободили Меграхи из-за того, что у него был рак простаты, несмотря на настойчивые возражения со стороны семей жертв и американских официальных лиц, включая президента Барака Обаму. Меграхи умер в 2012 году, его семья посмертно обжаловала приговор в Шотландии, но коллегия судей отказалась его отменить.

В 2011 году экс-министр юстиции Ливии Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль в интервью заявил, что у него якобы есть доказательства того, что Муаммар Каддафи лично отдал приказ взорвать самолёт над Локерби. Однако непосредственно доказательств не привел.