СНБО и Зеленский ввели санкции против влиятельных священников УПЦ МП, которые могли работать на рф

СНБО ввел санкции против 7 представителей УПЦ МП. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в действие.
Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.
- Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек. Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество, - сказал Зеленский.
Новые санкции применены к следующим лицам:
- митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;
- митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;
- настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;
- настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;
- митрополит Бориспольский и Броварской УПЦ МП Антоний – управляющий делами УПЦ МП Иван Паканич;
- митрополит Черновицкий и Буковинский УПЦ МП Мелетий (Валентин Егоренко);
– архиепископ Константиновский Паисий – викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.