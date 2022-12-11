СНБО и Зеленский ввели санкции против влиятельных священников УПЦ МП, которые могли работать на рф

СНБО ввел санкции против 7 представителей УПЦ МП. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в действие.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

- Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек. Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество, - сказал Зеленский.