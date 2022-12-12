Зеленский поручил Шмыгалю проанализировать, есть ли основание лишить Бойко звания Героя Украины

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении вице-премьера времен Виктора Януковича и председателя запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания Героя Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Зеленский пояснил, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награжденного государственной награды Украины.
В частности, по закону «О государственных наградах Украины» лишение государственных наград может быть осуществлено президентом только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда. Также можно лишить наград в соответствии с законом «О санкциях».
Зеленский сказал, что материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия решения по Бойко, в Офис президента не поступали.
«В то же время я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю.Бойко и проинформировать о результатах», - подчеркнул президент.