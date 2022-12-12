Парламент Нидерландов просит не пускать в Евросоюз Сербию, не поддержавшую санкции против рф

Нижняя палата парламента Нидерландов приняла резолюцию с призывом к Европейской комиссии наказать Сербию из-за отказа присоединиться к санкциям ЕС против россии. Там просят заморозить процесс вступления Сербии в Евросоюз.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на European Western Balkans.

Депутаты отмечают, что согласованность внешней политики Сербии с внешней политикой ЕС в 2022 году упала до 45%, в то время как годом ранее составляла 64%. Это «важный критерий в процессе расширения блока».

«Преступная война, начатая россией против Украины, делает как никогда важным соблюдение странами-кандидатами и странами-членами ЕС положений общей внешней политики и политики безопасности ЕС», - говорится в резолюции.

Поэтому депутаты призвали правительство Нидерландов обратиться в Европейскую комиссию с просьбой до октября 2023 года выйти с «предложениями, на основе которых в процессе вступления в ЕС к стране-кандидату могут быть применены санкции за несогласованность с Общей внешней и политикой безопасности, в частности, замораживание процесса вступления».

Кроме того, депутаты призвали правительство требовать отмены безвизового режима для Сербии, если страна изменит свою визовую политику и это не будет согласовано с Евросоюзом.