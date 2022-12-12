Умер бывший вице-мэр Николаева Владимир Гуллер

Владимир Гуллер Бывший вице-мэр Николаева Владимир Гуллер умер в возрасте 70 лет.

Об этом сообщила его дочь в социальной сети.

“Сегодня не будет анекдотов и веселых постов. 12.12.22 навсегда остается черным днем для нашей семьи. Сегодня умер мой папа, Гуллер Владимир Ильич, Человек с большой буквы, мега-семьянин, мега-профессионал, мега-николаевец! Сильный духом, активный, упрямый, принципиальный, инициативный, целеустремленный, жесткий, справедливый, толковый, юморной и, конечно, всеми нами любимый! К нему можно было по-разному относиться, но никогда безразлично. Человек, который сделал себя сам, многое дал нам и своему любимому городу! Сколько планов у него было после войны... Но у жизни свои планы», – написала она.