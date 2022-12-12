Зеленский выступил на саммите G7 и призвал предоставить Украине оружие

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите G7 и призвал сделать три шага для поддержки украинского государства в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Эти шаги должны приблизить мир к Украине.

Первый шаг – новая сила. Украина нуждается в современных танках, неизменной поддержке артиллерией, пушками и снарядами. Мы нуждаемся в более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия”.