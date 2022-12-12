Зеленский выступил на саммите G7 и призвал предоставить Украине оружие

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите G7 и призвал сделать три шага для поддержки украинского государства в борьбе с российской агрессией.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
Эти шаги должны приблизить мир к Украине.
Первый шаг – новая сила. Украина нуждается в современных танках, неизменной поддержке артиллерией, пушками и снарядами. Мы нуждаемся в более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракетах. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия”.
“Второй – новая прочность. Должны сохранить и в следующем году финансовую, энергетическую и социальную стабильность. Не проиграть в этом – это выиграть во всем.
И третье – новая дипломатия. Украина всегда была лидером переговорных усилий и делала все, чтобы остановить российскую агрессию. И сейчас мы чувствуем возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить увольнение всех наших людей и всех наших территорий”, - обратился Зеленский к саммиту G7.