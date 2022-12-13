Впервые за 10 лет путин отменил ежегодную пресс-конференцию – в британской разведке говорят, это из-за страха вопросов о войне

В россии отменили ежегодную пресс-конференцию диктатора Владимира Путина из страха, что она выйдет из-под контроля и начнут задавать вопросы о войне.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Как отмечается, накануне Кремль подтвердил, что традиционная итоговая пресс-конференция Путина не состоится.

В разведке подчеркивают, что такое случается впервые за 10 лет, так же как в этом году в первый раз за все время было отменено общение диктатора в формате телефонной связи.

Британцы напоминают, что пресс-конференция была важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать предполагаемую «честность» путина.

«Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу преобладания антивоенных настроений в России», – предполагают в разведке.

По мнению британской спецслужбы, организаторы мероприятия боятся его несанкционированного развития.