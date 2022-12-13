В Беларуси по поручению диктатора Лукашенко начали «внезапную проверку» армии

В Беларуси по поручению диктатора Александра Лукашенко начали внезапную проверку боевой готовности Вооруженных сил (ВС) республики.

Сообщение опубликовала пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, отмечается в сообщении.

«Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина».