Группа стран ЕС официально выразила свое возмущение словами Макрона о «гарантиях безопасности» для россии, – Reuters

Группа стран с восточного фланга Евросоюза официально выразила неодобрение заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что с россией следует говорить о «гарантиях безопасности» для нее – в дополнение к открытым заявлениям из ряда столиц на прошлой неделе.

Об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Reuters, пишет «Европейская правда».

По их словам, в понедельник, 12 декабря, группа государств официально выразила недовольство и объяснила Франции свою позицию относительно слов Эммануэля Макрона о том, что Западу следует подумать, как удовлетворить потребность россии в «гарантиях безопасности», если путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия помогла официально оформить этот демарш, к которому – по словам двух дипломатов – присоединились государства Балтии, Польша и Словакия, возможно, и Чехия. Агентству пока не удалось получить официальные доказательства либо опровержения этих деталей.

По словам трех дипломатов, Чехия на прошлой неделе передала европейским столицам проект демарша. В документе говорилось, что все предыдущие действия россии в отношении европейской архитектуры безопасности имели целью расколоть и ослабить Европу. В нем также напомнили, как развивался диалог с Кремлем по вопросам безопасности, начиная с акта о сотрудничестве россии и НАТО в 1997 году и до обсуждений, которые Москва инициировала перед открытым нападением на Украину в конце 2021 года.

Финализированный документ Чехия и представители еще нескольких стран-членов в понедельник передали в МИД Франции.

Напомним, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в телеэфире заявил, что Запад должен подумать, как удовлетворить потребность россии в гарантиях безопасности, если путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Это заявление подвергли критике и в Украине, и в ряде европейских столиц. В МИД Польши заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, так это Украина и государства Центрально-Восточной Европы. В Хельсинки также заявили, что в нынешних обстоятельствах необходимы гарантии не для россии, а гарантии против россии.

Премьер Эстонии отметила, что преждевременно начинать с россией переговоры о мире опасно, и не только для Украины.

Макрон после критики заявил, что его словам придали преувеличенное значение.