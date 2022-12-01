Китай запретил продавать в россию процессоры Loongson

Правительство Китая запретило поставки в россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch.

Об этом пишет российский «Коммерсантъ».

Сообщается, что это связано с тем, что в Китае технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе страны.

Как отмечает издание, российские производители электроники ранее уже тестировали китайские процессоры (ими при необходимости можно было бы заменять ушедшие из россии процессоры Intel и AMD), но теперь приобрести их официально будет невозможно.

«Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson», — отмечает источник «Коммерсанта».

Также, уточняет издание, пока ноутбуки и материнские платы на Loongson можно купить на AliExpress, поэтому эксперты допускают, что запрет будет носить формальный характер.

После российского вторжения в Украину ведущие производители процессоров приостановили их поставки в россию.