Литва лишила гражданства мужчину, который женат на матери детей Шойгу

Министерство внутренних дел Литвы приняло решение о лишении Адолфаса Каминскаса гражданства Литовской Республики. Каминскас женат на Елене Каминскас (Шебуновой) — матери детей российского министра обороны Сергея Шойгу.

Об этом сообщает The Insider.

Ранее литовский департамент миграции предложил МВД лишить Каминскаса гражданства, поскольку выяснилось, что он имеет российское гражданство (это подтверждается выпиской из реестра юридических лиц российской федерации). При этом, как указывает ведомство, Каминскас «не имеет права на множественное гражданство».

По данным The Insider, российский паспорт Каминскаса впервые был упомянут в российском реестре в апреле 2022 года.

Несколько лет назад Каминскас, владелец небольшого бизнеса по продаже мопедов, начал стремительно богатеть и стал бенефициаром нескольких литовских предприятий в Вильнюсе с активами на сумму в 20 млн евро. Его внезапное обогащение совпало с женитьбой на Елене Шебуновой, матери внебрачных детей Сергея Шойгу, заработавшей миллиарды на госконтрактах.

В начале декабря литовские СМИ сообщали, что самой Елене Каминскас (Шебуновой) запретили въезд в Литву на 5 лет, а в страны Шенгенской зоны — на 3 года.