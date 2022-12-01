Рада ликвидировала скандальный ОАСК

13 декабря Верховная Рада ликвидировала Окружной административный суд Киева (ОАСК) и создала Киевский городской окружной административный суд (КГОАС).

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как известно, законопроект о ликвидации ОАСК Президент подал еще весной 2021 года.

За соответствующий законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда Киев и образовании Киевского городского окружного административного суда" в целом проголосовали 310 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект закона разработан для обеспечения доступности правосудия, прав граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом и повышения уровня доверия к судебной ветви власти.

Согласно законопроекту, территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на столицу Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

Документ устанавливает, что со дня вступления в силу закона ОАСК прекращает исполнение правосудия, а рассматривать и принимать решения по административным делам, находящимся в производстве этого суда, до начала работы КГОАС будет Киевский окружной административный суд.

ОАСК в течение 10 дней после вступления закона в силу передает судебные дела, находящиеся в его распоряжении, в Киевский окружной административный суд.

Со дня начала работы КГОАС Киевский окружной административный суд немедленно передает ему дела, подсудные окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на Киев.

Народные депутаты также внесли изменения в раздел XII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (№5370), связанные с ликвидацией ОАСК и образованием КГОАС.

Напомним, как 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зиновию Холоднюку. Судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Высший совет правосудия отказался устранять председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и других судей ОАСК.

Отметим, что Окружной админсуд Киева известен своими резонансными и скандальными решениями, в частности, он принял решение об отстранении Сытника от должности директора НАБУ. Несмотря на это, глава Минюста заявил, что Сытник остается директором НАБУ.

Затем Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия по ликвидации Окружного административного суда города Киева.

3 ноября 2020 года НАБУ объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Также напомним, как были обнародованы записи разговоров с участием председателя ОАСК Павла Вовка, председателя ГСА Зиновия Холоднюка и других фигурантов дела по препятствованию назначению победителя конкурса на должность председателя ГСА. По данным следствия, Вовк принял предложение, в ответ потребовав назначить «своих людей» в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте ГСА.

В декабре 2020 года НАБУ разыскало председателя ОАСК на празднике у Кивалова и вручило повестку в суд - при этом детективам снова пришлось бежать за судьей. 1 февраля 2021 детективам НАБУ снова пришлось бегать за скандальным председателем суда Вовком.

ВАКС разрешил детективам НАБУ осуществить принудительный повод Павла Вовка, подозреваемого в организации ОПГ и захвате власти, на заседание в ВАКС на 8 февраля 2021 для избрания меры пресечения. Сам Вовк назвал «странным» и «незаконным» решение ВАКС о его принудительном поводе для избрания меры пресечения и заявил, что не собирается его выполнять. В указанную дату детективы не доставили Вовка, поскольку не смогли его найти.

Детективы НАБУ дважды, 8 и 16 февраля 2021 года, прибывали в Окружной административный суд Киева для выполнения постановлений ВАКС о принудительном поводе подозреваемого главы ОАСК в суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения. Выполнить решение не удалось: она не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилье или другое владение, а председатель и судьи ОАСК приняли все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда.

17 марта 2021 года НАБУ закончило расследование этого производства. В июне 2022 года кандального председателя ОАСК и его сообщников отдали под суд по делу о захвате власти.

В декабре 2022 года США ввели санкции против главы ОАСК Вовка – Госдеп считает его взяточником.