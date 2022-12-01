Лукашенко нашел замену внезапно умершему главе МИД

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу Министерства иностранных дел. Возглавил ведомство Сергей Алейник.

Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Александр Лукашенко, комментируя назначение дипломата, заявил, что будет нелегко.

До нового назначения Алейник работал во внешнеполитическом ведомстве в должности первого замминистра. Также являлся консулом Генерального консульства Беларуси в Гааге. Кроме того, с 2013-го по 2020-й был послом в Великобритании.

Также Лукашенко произвел изменения в армии. Андрей Лукьянович назначен командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вс республики беларусь. До этого он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО – начальника авиации.

Напомним, что предыдущий глава министерства иностранных дел беларуси Владимир Макей скончался 26 ноября в возрасте 64 лет. Причины и обстоятельства внезапной смерти не сообщали.