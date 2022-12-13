Президент Зеленский подписал законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.

Информация об этом размещена на сайте Парламента.

На странице законопроекта вечером 13 декабря появилась уведомление, что он возвращен в парламент с подписью Президента.

Напомним, 13 декабря Верховная Рада ликвидировала Окружной административный суд Киева (ОАСК) и создала Киевский городской окружной административный суд (КГОАС). Этот законопреокт как неотложный Владимир Зеленский подал еще в апреле 2021 года.