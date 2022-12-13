Рада приняла во втором чтении законопроект «О медиа»: основные положения

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом скандальный законопроект №2693-д «О медиа», который, среди прочего, расширяет полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию и предусматривает добровольную регистрацию блогеров. За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов.

Судебно-юридическая газета провела анализ основных положений данного законопроекта.

Дела против медиа за 2 дня. Принятый закон предусматривает, что «в случаях реальной угрозы интересам национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения и при наличии обоснованных оснований и соответствующего ходатайства Нацсовета по телевидению и радиовещанию, суд рассматривает административную дело в отношении СМИ в течение двух дней со дня подачи искового заявления».

Добровольная регистрация блоггеров и интернет-проектов. Принятый закон предусматривает добровольную регистрацию блоггеров и интернет-проектов.

– Мы даем возможность добровольно прийти в Нацсовет и сказать, что хотите считаться медиа и чтобы вас закон защищал как журналиста. Есть отдельные статьи Уголовного кодекса, защищающие журналистов. Более того, регистрация для интернет-сайтов не обязательна. Однако есть определенные преимущества для интернет-медиа, которые пройдут регистрацию. В частности, у них будет первоочередная аккредитация, защита, к ним не будут применяться форматы блокировки, все через суд. Поэтому в этом есть свои преимущества, – пояснила один из авторов законопроекта, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Запрет распространен медиа по решению Нацсовета. Принятым законом депутаты предоставили возможность Нацсовету по телевидению и радиовещанию временно запрещать распространение онлайн-медиа без решения суда. Вместе с тем, четко не был урегулирован порядок введения такого ограничения. Статья 99 закона дает право Нацсовету временно запрещать распространение медиа. Статья 116 закона определяет, что временный запрет на распространение онлайн-медиа по решению Нацсовета применяется - в случае совершения значительного нарушения, если в течение одного месяца к субъекту было применено пять штрафов за совершение значительных нарушений, решение о которых не было отменено в определенном законом порядка. Вместе с тем, в статье 99 закона отсутствует ссылка на статью 116, которая оставляет вопросы относительно рамок, в которых будет действовать Нацсовет. Хотя авторы проекта уверяют, что временно блокировать будут только незарегистрированные сайты.

Регистрация. Закон устанавливает добровольную регистрацию для интернет-сайтов и газет и обязательную для аудиовизуальных медиа (телевидение радио). В то же время предусматривает перерегистрацию для уже зарегистрированных газет и информагентств в течение года после вступления в силу документа. В противном случае свидетельство о регистрации утратит силу. Деятельность онлайн-медиа после вступления в силу закона будет регулировать Национальный совет по телевидению и радиовещанию

Санкции и амнистия. Принятый закон предусматривает в целом дифференциацию санкций в зарегистрированные и незарегистрированные медиа. В частности, зарегистрированные медиа могут получить штраф за пять незначительных нарушений совершенных в течение месяца, тогда как для незарегистрированных предусмотрен штраф уже за 3 нарушения.

Запрет распространения по решению суда для незарегистрированного онлайн-медиа может наступить после третьего грубого нарушения, тогда как для зарегистрированного планка в 4 нарушения.

В то же время, переходными положениями принятого закона предусматривается, что в течение года Нацсовет за большинство нарушений будет выносить только предписания, то есть без взысканий и судебных и внесудебных ограничений.

Обновление трансляций Рады. Закон предусматривает, что телеканал Рада становится государственным и обеспечивает трансляцию заседаний парламента. Вместе с тем, на время военного положения предусматривается трансляция заседаний ВР в записи в день заседания.

Следует отметить, что в настоящее время окончательная таблица поправок ко второму чтению по законопроекту отсутствует.