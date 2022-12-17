Литва купит у США системы HIMARS на полмиллиарда долларов

Литва подписала договор с США на закупку восьми реактивных систем мобильных ракетных комплексов HIMARS. Стоимость сделки составляет $495 миллионов.

Об этом сообщает Бабель.

– Это огромный шаг для нашей армии… Это приобретение коренным образом изменит возможности литовской армии, – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Литва покупает системы HIMARS, боеприпасы для них, оборудование для обслуживания систем и услуги по обучению их использованию.

Закупку проводят через правительство США, размещающее заказы в американской оружейной промышленности, у частных производителей. Помимо стандартных ракет, Литва закупает ракеты большой дальности ATACMS, летящие на 300 километров.

Чтобы приобрести оружие, Литве требовалось получить разрешения от правительства США, этот процесс занял около полугода. В связи с срочной необходимостью из-за войны, которая идет в Украине, США уже направили туда системы HIMARS из своих военных резервов. Литве, как и другим покупающим оружие странам, придется ждать, пока будут сделаны новые блоки. Первые системы должны поступить в Литву в 2025 году.

Таким образом, системы HIMARS в регионе будут иметь все три страны Балтии и Польша. Польша заказала 20 систем HIMARS еще в 2019 году, заплатив за них $414 миллионов по ценам того времени. Несколько недель назад Эстония подписала контракт на покупку шести систем HIMARS, Латвия также обратилась в США с просьбой приобрести эти системы.