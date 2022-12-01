ФИФА не согласилась, чтобы Президент Зеленский выступил с речью перед финалом чемпионата мира, - СМИ

Международная федерация футбола ФИФА негативно отреагировала на предложение Президента Украины Владимира Зеленского выступить с речью перед финальной игрой чемпионата мира в Катаре.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на CNN.

Офис Президента был удивлен, когда услышал негативный ответ на просьбу предоставить время для выступления Зеленского по видеосвязи перед финалом ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

– Мы считали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага, – подчеркивают источники CNN.

Однако, как говорят в издании, переговоры между федерацией и Офисом Президента продолжаются.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступал с речью на церемонии Grammy. Зеленский призвал тех, кто слушает “Говорить правду о войне. В соцсетях. По телевидению. Поддерживайте нас любым способом. Любым. Но не молчите”.