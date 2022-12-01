Премьер Индии призвал путина к дипломатическому окончанию войны против Украины

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора владимира путина к "диалогу и дипломатии" в вопросе войны рф против Украины.

Об этом сообщает индийское агентство ANI, передает Лига.net.

Во время телефонного разговора с путиным 16 декабря Моди сказал диктатору, что "диалог и дипломатия – это единственный способ продвижения вперед в войне в Украине".

Недавно Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с путиным из-за ядерных угроз кремля Украине. В октябре 2022 года глава Минобороны Индии предупредил москву о недопустимости ядерного варианта.

В начале ноября в Индии заявили, что продолжат покупать российскую нефть, потому что им так выгодно. Через неделю после этого Моди призвал к переговорам по Украине и сказал, что нужна "коллективная решительность".