Опубликованы доказательства, что Добкин не служит в силовых структурах – раньше он фотографировался в военной форме

Экс-нардеп Михаил Добкин не служит ни в Минобороны, ни в Нацполиции или Нацгвардии, ни в СБУ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, ссылаясь на ответы из соответствующих органов.
Напомним, что ранее Добкин сфотографировался в форме ВСУ. В то время Силы обороны освобождали Харьковщину и Добкин попал благодаря этим фото в новости.
Сейчас в Минобороны сообщили, что Добкина не мобилизовали в ряды ВСУ. В СБУ и МВД отметили, что Добкин не служит у них.
"В октябре в инфопространстве начали появляться фотографии, где пророссийский политик Михаил Добкин якобы воюет на стороне Украины. Решил это проверить. В Минобороны и других структурах об этом бравом герое ничего не слышали. Об этом я узнал из ответов на депутатские обращения. Где же свои подвиги совершает ценитель всего русского?" – написал Юрчишин.