Опубликованы доказательства, что Добкин не служит в силовых структурах – раньше он фотографировался в военной форме

Экс-нардеп Михаил Добкин не служит ни в Минобороны, ни в Нацполиции или Нацгвардии, ни в СБУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, ссылаясь на ответы из соответствующих органов.

Напомним, что ранее Добкин сфотографировался в форме ВСУ. В то время Силы обороны освобождали Харьковщину и Добкин попал благодаря этим фото в новости.

Сейчас в Минобороны сообщили, что Добкина не мобилизовали в ряды ВСУ. В СБУ и МВД отметили, что Добкин не служит у них.