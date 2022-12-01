У россии еще есть ракеты, но это не изменит ход войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у рф еще есть ракеты для последующих обстрелов, но это не изменит ход войны в пользу оккупантов.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

– Террористам нужна такая массовость ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их «изделий» достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения. Вероятно, в результате этой войны смысл слова «террор» для большинства людей мира будет ассоциироваться прежде всего с такими сумасшедшими действиями россии.

- На что бы ни рассчитывали ракетопоклонники из москвы, это все равно не изменит расстановки сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких массированных таких ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое.