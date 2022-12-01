ISW: путин едет в Минск, чтобы надавить на Лукашенко и усилить информационную операцию вокруг возможного наступления

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что визит президента россии владимира путина в Минск является поводом надавить на белорусского диктатора Александра Лукашенко и усилить информационную операцию относительно возможного наступления россии с территории РБ.

ОБ єтом идет речь в очередном отчете ISW.

Военные эксперты предполагают, что президент россии владимир путин, вероятно, будет давить на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы получить уступки в российско-белорусской интеграции, на встрече 19 декабря - первой встрече путина с Лукашенко в Минске с 2019 года.

Как отмечают в ISW, Лукашенко уже создает информационные условия для отклонения российских интеграционных требований, как он это делал в течение десятилетий.

Кроме того, отмечают в институте, визит путина в Минск может свидетельствовать о том, что путин пытается создать условия для новой оценки наиболее опасного курса действий: возобновление наступления на Украину - возможно, на север Украины или на Киев - зимой 2023 года.

Эксперты добавляют, что сейчас ISW оценивает вероятность российского вторжения в Украину с территории Беларуси как низкую, но возможную. А встреча двух диктаторов имеет целью «усилить российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что россия может напасть на Украину с территории Беларуси».