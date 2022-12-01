Из-за угроз со стороны Китая: Япония удваивает расходы на оборону впервые после Второй мировой войны

Япония объявила о наибольшем наращивании военного потенциала со времен Второй мировой войны с планом стоимостью 320 миллиардов долларов, предусматривающим закупку ракет, способных нанести удар по Китаю, а также подготовку страны к длительному конфликту, поскольку региональная напряженность и вторжение россии в Украину разжигают опасения войны.

Об этом сообщает Reuters.

Масштабный пятилетний план, сделает ее третьей в мире страной по объему расходов на оборону после Соединенных Штатов и Китая.

Премьер-министр страны Фумио Кисида сказал, что наращивание сил является «ответом на разные вызовы безопасности», с которыми столкнулась Япония.

Его правительство обеспокоено тем, что россия создала прецедент, который может поощрить Китай напасть на Тайвань, угрожая близлежащим японским островам, нарушая поставки полупроводников и потенциально перекрывая морские пути, по которым поставляется нефть.

«Это задает новый курс для Японии. Если все будет исполнено должным образом, Силы самообороны станут реальной, эффективной силой мирового уровня», - сказал адмирал, командовавший японским флотом в 2008 году Йодзи Кода.

Правительство страны заявило, что также будет накапливать запасные части и другие боеприпасы, расширять транспортные возможности и развивать возможности кибервойны.

Ранее в своей послевоенной конституции Япония отказалась от права вести войну и от средств для этого.

«Вторжение россии в Украину является серьезным нарушением законов, запрещающих применение силы, и пошатнуло основы международного порядка», - говорится в стратегическом документе.

«Стратегический вызов со стороны Китая является самым большим, с которым Япония когда-либо сталкивалась», - добавляется в документе, где также отмечается, что Пекин не исключает применения силы для взятия Тайваня под свой контроль.

Отдельный документ стратегии национальной безопасности Японии, указывающий на Китай, россию и Северную Корею, обещает тесное сотрудничество с Соединенными Штатами и другими странами-единомышленниками для сдерживания угроз установленному международному порядку.

Пекин уже обвинил Японию в ложных заявлениях о военной деятельности Китая в новой стратегии безопасности, говорится в заявлении посольства Китая в Японии.

Ранее сообщалось, что Япония собирается развернуть 1 тысячу крылатых ракет для противодействия Китаю.