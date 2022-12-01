Глава ЦРУ заявил, что россия не настроена серьезно на переговоры с Украиной, и рассказал, в чем ошибка путина

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что на данный момент войны с Украиной россия не настроена на реальные переговоры.

Об этом он рассказал в интервью PBS , пишет ЕП.

– Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но это требует серьезности со стороны россиян, чего, по моему мнению в этом случае, мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что россияне сейчас серьезно настроены на реальные переговоры, - сказал Бернс.

Вместе с тем, глава ЦРУ считает ошибочной веру президента рф путина в то, что он сможет продолжать войну длительное время и ничто его не остановит.

– Я думаю, что он ошибается, делая эту ставку, так же как он ошибался, глубоко ошибался, делая ставку 24 февраля, когда он начал эту войну, – сказал Бернс.

Он отметил, что российские военные сейчас «сильно побиты», а украинские военные полны решимости продолжать давление и развивать успехи на поле боя.

В то же время он подчеркнул, что украинцам также нужно время для переоснащения и пополнения запасов.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора владимира путина к «диалогу и дипломатии» в вопросе войны РФ против Украины.