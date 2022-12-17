Подоляк призвал Запад меньше думать о нереалистичных планах по переговорам с рф, а обеспечивать Украину оружием

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает страны Запада не отвлекаться на нереалистичные планы в отношении российской федерации.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Он заявил, что с россией нельзя договариваться, а война должна завершиться ее разгромом.

«Не отвлекайтесь на разговоры о нереалистичных планах: с россией нельзя договориться. Война, которую россия начала, должна закончиться только ее разгромом. Поэтому, перефразируя Хемингуэя: «Здравствуй, оружие!» В необходимых пропорциях – артиллерия, бронетехника, дроны и ракеты большей дальности», - подчеркнул Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором владимиром путиным, скептически оценил их результативность..