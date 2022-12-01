Проблемы в россии, вызванные войной против Украины, пока не несут угрозы власти путина, – глава ЦРУ

Война, которую развязал российский диктатор владимир путин против Украины, со стратегической точки зрения неудачна для россии, но пока не угрожает власти путина.

Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью PBS.

- Российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери. Российская экономика получила долгосрочный ущерб. Большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается, – сказал Бернс.

Он подчеркнул, что со стратегической точки зрения во многих отношениях путинская война оказалось неудачной для России.

- Я думаю, что репутация России сильно подорвана, а ее слабости обнажились. Российское население, похоже, тоже все больше беспокоит цена войны, – сказал директор ЦРУ.

Он напомнил о том, что после объявления в россии частичной мобилизации из страны бежало больше россиян призывного возраста, чем путин смог собрать и отправить на фронт.

- Так что у него тоже много проблем, – заявил Бернс.

Однако он отметил, что все это в данным момент не представляет угрозы власти путина.

- По его мнению, он создал очень безопасный и репрессивный авторитарный режим, – пояснил директор ЦРУ.

В то же время Бернс заявил, что в россии постепенно растет беспокойство по поводу войны, накопления ущерба для российской экономики и будущего россиян, и со временем оно проявится.

Напомним, Бернс считает, что на данный момент войны с Украиной россия не настроена на реальные переговоры.