В марте путин признался премьер-министру Израиля, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили, – The NYT

В марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российский диктатор владимир путин сказал, что украинцы оказались крепче, «чем мне говорили».

Об этом со ссылкой на двух человек, знакомых с содержанием разговора, сообщает The New York Times.

- Вероятно, это будет намного сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы большая страна, и у нас есть терпение, – сказал тогда путин.

По словам источников издания, во время встречи с представителями США в прошлом месяце россияне хотели донести до президента Джо Байдена резкое послание: сколько бы российских солдат не было убито или ранено на поле боя, россия не отступит.

Один из членов НАТО, пишет издание, предупредил союзников, что путин готов смириться с гибелью или ранениями до 300 тысяч российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его предполагаемые потери на данный момент.

Напомним, глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что на данный момент войны с Украиной россия не настроена на реальные переговоры.