Украина сможет справиться с миллионной армией россии, вопрос лишь в поддержке Запада оружием, – командующий ОК «Юг»

Украина сможет справиться с миллионами оккупантов в случае проведения в россии полной мобилизации. Западные партнеры готовы помочь соответствующим оружием.

Об этом в интервью Sky News заявил командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук.

У Ковальчука спросили, ожидает ли он мобилизации миллионов россиян.

- Я думаю, что Путин думает об этом. И мы не можем исключать такой вариант. Мы должны быть к этому готовы, - сказал командующий ОК «Юг».

Что касается того, сможет ли Украина справиться с такой крупной силой вторжения, он сказал:

- Определенно да. Я считаю, что наша позиция и позиция наших партнеров сегодня должна быть ясной. Если Путин проведет полную мобилизацию, наши партнеры готовы предоставить нам все силы и средства, чтобы остановить не трехсоттысячную, а миллионную армию.

Генерал-майор считает, что западное оружие должно стать еще более смертоносным, чтобы отреагировать на такую эскалацию.

- Мы уверены, что в этом вопросе нам помогут наши партнеры – те которые хотят [нашей] победы. Потому что сегодня выигрывает не только Украина, но и весь цивилизованный мир. И мы должны победить.

В ближайшей перспективе, по словам Ковальчука, Украине необходимо оружие для наступательных операций.

- Нам нужны и танки, и самолеты. Нам также нужна надежная система ПВО с эффективностью не менее 95%.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев.