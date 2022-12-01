Россияне активно интересуются инфоресурсом «Хочу жить», в плен к ВСУ сдаются целыми подразделениями, – ГУР

Информационными ресурсами украинского государственного проекта «Хочу жить», который дает возможность для оккупантов сдаться в плен, воспользовались более 1 миллиона 200 тысяч человек, большинство из которых на территории рф.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

– Более 1 миллиона 200 тысяч человек – это те люди, которые воспользовались информационными ресурсами проекта «Хочу жить». Из них львиная часть – это люди, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации. Это пока не прямые обращения, но это люди, которые изучают для себя или своих родных возможность сохранить жизнь в кровавой несправедливой войне оккупантов Путина против Украины, - сообщил спикер ГУР.

По его словам, ежедневно на горячую линию, в чат-бот и через другие контакты к проекту обращаются более 100 человек.

- Результаты есть, и они весомые, которые касаются и сдающихся в плен отдельных рашистов, и целых подразделений, и это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя наибольшую активность проявляют, безусловно, частично мобилизованные. Это люди, которые вообще не понимают, что им делать на войне в Украине и зачем они здесь оказываются, – рассказал представитель ГУР.

Как известно, украинский государственный проект «Хочу жить» призван помочь военным армии россии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.

Напомним, ранее сообщалось, что разработана инструкция, согласно которой российские военные могут безопасно сдаться в плен украинскому квадрокоптеру.