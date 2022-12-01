США хотели помешать Украине убить начальника генштаба рф Герасимова во время его поездки в зону боевых действий, – СМИ

Соединенные Штаты пытались помешать Украине убить начальника генштаба россии Валерия Герасимова во время его визита в зону боевых действий в Украине.

Об этом говорится в расследовании The New York Times о войне путина в Украине, сообщает ЕП.

Американские чиновники узнали, что генерал Валерий Герасимов планировал поездку на передовую, но скрыли эту информацию от украинцев, опасаясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и россией, пишет издание.

Впрочем, украинская сторона все равно узнала о поездке. После внутренних дебатов Вашингтон пошел на чрезвычайный шаг, попросив Украину прекратить атаку.

«Мы сказали им не делать этого, – сказал высокопоставленный американский чиновник. – Мы сказали: «Эй, это слишком». Сообщение пришло слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже приступили к атаке на позиции генерала. Десятки россиян погибли при ударе, сообщили чиновники», - говорится в публикации,

Однако генерал Герасимов в число погибших не вошел. После этого русские военачальники сократили свои визиты на фронт.

28 апреля украинские журналисты из своих источников сообщали, что в Изюм прибыл Герасимов, чтобы лично осуществлять командование оккупационными войсками россии. Тогда появилась информация, что Герасимов якобы получил ранение, но она не была официально подтверждена.