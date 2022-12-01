Зеленский в который раз призвал международных партнеров предоставить Украине стопроцентную защиту от российских ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении призвал международных партнеров найти возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО.
Видео Зеленский опубликовал в Telegram.
– Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа. И я благодарен каждому лидеру и каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что такие масштабные «инвестиции» России в террор нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых направлен террор. В частности, я постоянно буду напоминать. Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от российских ракет, – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, когда Украина получит эту защиту, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможной.
– И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше будет возможностей у России для террора, тем больше у нас будет возможностей вернуть и гарантировать мир, - добавил Глава государства.