Зеленский в который раз призвал международных партнеров предоставить Украине стопроцентную защиту от российских ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении призвал международных партнеров найти возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО.

Видео Зеленский опубликовал в Telegram.

– Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа. И я благодарен каждому лидеру и каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что такие масштабные «инвестиции» России в террор нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых направлен террор. В частности, я постоянно буду напоминать. Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от российских ракет, – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, когда Украина получит эту защиту, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможной.