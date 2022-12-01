Замазеева поучаствовала в дискуссии по восстановлению Николаева вместе с иностранными партнерами: «Импульс для развития потенциала региона»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева приняла участие в дискуссии по вопросу восстановления Николаева.

Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.

На встрече также присутствовали мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, представители Дании, представители Антикоррупционной инициативы ЕС и другие иностранные партнеры Украины.

«Интересная и основательная презентация Независимого отчета оценки повреждений, ущерба и потребностей Николаева, которая была представлена – это первый, но очень важный шаг к будущему эффективному возрождению потенциала региона. Цифровая платформа, содержащая и публичный Модуль фиксации повреждений и перечень проектов восстановления областного центра, где есть максимальные данные о поврежденной инфраструктуре – это как первый кирпич, который обеспечит прозрачность в процессе восстановления всей Николаевщины», - написала Анна Замазеева.

Со своей стороны глава облсовета акцентировала внимание на комплексном подходе, открытости всех органов власти региона и создании прозрачных правил в процессе восстановления Николаевщины.

«Также подчеркнула, что с учетом всех убытков, нанесенных Николаевщине, мы не имеем права рассчитывать только на те источники восстановления, которые сегодня нам готовы предоставлять международные партнеры, в частности Королевство Дании. Репарации от россии после нашей победы и датская помощь, благодаря чему планируется начать восстановление – все это хорошо и за это мы безгранично благодарны нашим настоящим друзьям, но есть и нюансы, которые будут зависеть от нас на местах», – отметила глава облсовета.

Замазеева выразила убеждение, что уже сегодня нужно учитывать и «незасчитанные» аспекты агрессии, которые ложатся на государство.

Речь идет о лечении и необходимости реабилитации людей, пострадавших в результате агрессии рф, о восстановлении почти полностью разрушенных отраслей.

«А именно: - развивать государственное частное партнерство, создавая, в том числе совместные Украина/Николаевско-Донские компании в тех сферах, которые могут быть интересны нашим международным партнерам. - активизировать работу с Фондом государственного имущества Украины в рамках привлечения бизнеса в регион под те объекты, которые им могут быть интересны. - бизнес, который тоже готов приобщаться к восстановлению региона, должен получить от нас, как от местных властей четкие и прозрачные предложения к сотрудничеству. В частности, должны четко говорить о прозрачной приватизации или аренде имущества с возможностью непременных улучшений и т.п».

По словам главы облсовета, план наметили, в том числе идею создания «Офиса восстановления Николаевщины».

«Такие диалоги, как этот, вдохновляют и дают уверенность, что консолидированная позиция обязательно обречена на успех и приведет не просто к восстановлению Николаевщины, но даст импульс для развития потенциала региона!», - подытожила Анна Замазеева.

Напомним, в четверг, 15 декабря, прошла четырнадцатая внеочередная сессия Николаевского областного совета в онлайн формате. Это уже четвертая сессия в условиях военного положения.