Молдова лишила лицензии шесть телеканалов, распространявших фейки о войне в Украине – МИД рф назвало это «притеснением россиян»

МИД россии обвинил официальный Кишинев в притеснениях российского нацменьшинства после решения об отзыве лицензий на вещание у шести телеканалов, распространявших пропаганду о войне в Украине.

Об этом говорится в заявлении российского министерства, обнародованном в субботу.

«Рассматриваем этот запрет как беспримерный акт политической цензуры, как поругание принципа плюрализма СМИ и грубое пренебрежение правом на свободу доступа к информации, о своей приверженности к которым регулярно заявляют в политическом руководстве Республики. В свете беспрецедентных последствий его реализации для русскоязычной части населения страны квалифицируем его также как циничное притеснение прав национальных меньшинств», - заявило российское ведомство.

МИД РФ требует от профильных международных организаций «дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по исправлению этой неприемлемой ситуации».

Вечером 16 декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям, действующая в Молдове с начала войны в Украине, приостановила лицензии шести телеканалов. Среди них: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova.

Согласно распоряжению комиссии, решение приостановить лицензии было принято для того, чтобы защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением. Утверждается, что каналы распространяли некорректную информацию при освещении войны в Украине.

Президент Мая Санду заявила, что защита национального информационного пространства является важным шагом для предотвращения попыток дестабилизации, предпринятых лицами, находящимися под международными санкциями.

Пророссийская Партия социалистов Молдовы назвала незаконным решение комиссии и намерена обжаловать его в суде.

Напомним, ранее Молдова решила печатать избирательные бюллетени на румынском языке, из-за этого в россии заявили о якобы притеснении русского языка.