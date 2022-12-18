Кабмин планирует втрое увеличить количество «Пунктов несокрушимости»

Украинские власти планируют втрое увеличить количество «Пунктов несокрушимости», которых сейчас функционирует более 5 тысяч.

Об этом сообщает Правительственный портал по итогам внеочередного заседания Кабмина в субботу, 17 декабря.

– Работа «Пунктов несокрушимости» во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей при восстановлении поврежденной врагом инфраструктуры. В настоящее время уже функционирует более 5 тысяч «Пунктов несокрушимости». Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое, – сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Правительство во время внеочередного заседания 17 декабря утвердило порядок организации и функционирования «Пунктов несокрушимости», которым определило их виды, комплектацию и алгоритм развертывания.

В частности, «Пункты несокрушимости» будут делиться на стационарные, расположенные в зданиях, и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определяется центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения общины.

«Пункты несокрушимости» функционируют в круглосуточном режиме. Каждый в обязательном порядке должен быть снабжен: генераторами и горючим; автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями и т.п.); средствами доступа в Интернет, в частности через терминалы Starlink; связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб; запасами питьевой и технической воды; средствами личной гигиены, туалетами и т.п.

К работе в пунктах несокрушимости могут привлекаться медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры. Каждый «Пункт несокрушимости» должны охранять полиция, добровольцы или служба охраны.

Кабмин поручил главам местных администраций и руководителям центральных органов исполнительной власти, задействованным в организации «Пунктов несокрушимости», обеспечить соответствие обустроенных и новых пунктов требованиям принятого постановления. Кроме того, вице-премьеру — министру инфраструктуры Александру Кубракову поручено создать координационный штаб, который будет координировать работу пунктов и контролировать их соответствие определенным критериям.