Житель села на Николаевщине рассказал, как прожил российскую оккупацию: «Пришли и сказали убираться из дома, а то расстреляют»

Село Новопетровка Широковского общества почти восемь месяцев находилось в оккупации. Местного жителя Владислава российские военные выгнали из собственного дома сразу после того, как вошли в село.

Об этом рассказывают корреспонденты «Суспільного».

Оккупанты, зайдя в село, выгнали мужчину из дому, угрожая ему расстрелом.

— Мы были в дедовой хате. Они первый день сюда пришли и сказали убраться отсюда, потому что расстреляют, — рассказал мужчина.

В его доме россияне обедали, держали боеприпасы и ходили в туалет на пол. Унитаз вызвал у них удивление, равно как и другие блага.

Владислав показывает, где оккупанты обустроили туалет, столовую и склад. Расстояние между помещениями не больше пяти метров.

— Здесь был телевизор, холодильник, диван - все как в нормальном доме. В последний раз я все это видел в «КамАЗе», как он ехал по улице. Все в «КамАЗ» и куда-то на Ростов, пожалуй. В первые дни они были в шоке, что у нас в деревне ночью включалось уличное освещение, они даже не знали, что такое унитаз! На угнанных машинах ездили по селу, - рассказывает мужчина.

Россиян также, почему-то, заинтересовали семейные фотографии мужчины, их они, судя по всему, рассматривали. А обои оторвали от стены и сожгли.

— Они на них, наверное, сухпайки свои разогревали в гараже. Вот здесь, на кирпичах, они готовили себе есть. Здесь были инструменты, ключи, ворота, сейчас почти ничего не осталось, — рассказал мужчина.

Теперь мужчина планирует собрать деньги, чтобы вывезти мусор, оставленный российскими военными, и отремонтировать дом.

Напомним, госдума рф приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины в том случае, если они были совершены ради «защиты интересов россии».