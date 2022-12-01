Спустя день после ракетного обстрела 6 миллионам украинцев вернули электричество, но есть проблемы с водой, – Зеленский

Спустя день после массированного ракетного удара электроэнергию вернули почти 6 миллионам украинцев, однако остаются большие проблемы с водоснабжением.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
– За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются без перерыва после удара террористов. Конечно, еще очень много работы, чтобы стабилизировать систему, - сказал Глава государства.
По его словам, есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды.
– Наиболее сложная ситуация – это Киев и область, Винница и область, Львов и область, но и во многих других регионах есть масштабные отключения. Это и Днепр и область, и Волынь, и Житомирщина и Закарпатье, это Франковщина, Одесса, Одесская область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина, другие города и другие области, - добавил Президент.