Китай обеспокоен неудачами россии в Украине, - ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что полномасштабное наступление России на Украине и провал первоначального нападения вызвали беспокойство у лидера Китая Си Цзиньпина.

Об этом он сказал в программе американского общественного телевидения PBS, сообщает Голос Америки.

«Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое пристальное внимание этой войне и плохим военным результатам россии, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах», - отметил Бернс.

По его словам, наблюдать за реакцией КНР на войну в Украине было интересно, ведь перед вторжением пути и Цзиньпин заявили о «безграничной дружбе». Впрочем, их партнерство проявилось с течением времени, когда Китай отказался поставлять оружие россии.

«Оказывается, что это партнерство на самом деле имеет определенные пределы, по крайней мере, с точки зрения нежелания президента Си предоставлять пути военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине», – подытожил глава ЦРУ.

Напомним, что ранее китайский лидер Си Цзиньпин отказался посетить россию по предложению российского диктатора Владимира Путина, сославшись на ограничения, вызванные коронавирусом.