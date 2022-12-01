В сети обнародовали речь Президента Зеленского, которую в ФИФА отказались транслировать перед финальным матчем ЧС-2022

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского к футбольному сообществу, которое в ФИФА отказались транслировать перед финальной игрой ЧМ-2022 в Катаре.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Павелко обратился к представителям футбольного сообщества Украины и мира с призывом распространять это обращение.

«Сегодня весь мир будет следить за футбольными новостями из Катара. Взгляды миллионов и миллиардов людей минимум 90 минут будут прикованы к матчу, который определит Чемпиона мира-2022. Но в течение времени, которое остается до матча, я призываю украинскую футбольную семью и все футбольное сообщество мира, обращаюсь к каждому футболисту, тренеру, арбитру, болельщику, всем нашим западным друзьям и партнерам, каждому, кто любит футбол и всем сердцем болеет за Украину, поддерживать и распространять обращение президента Украины Владимира Зеленского! Это обращение, если не с экранов стадиона в Катаре, то не взирая ни на что сегодня прозвучит на весь мир - с экранов гаджетов миллионов и миллиардов! Это призыв к миру и поддержке Global Peace Formula Summit, инициированный Владимиром Зеленским», - написал Павелко.

Как подчеркнул Президент, каждый отец в мире хотел бы взять своего сына на футбольный матч, в то время как каждая мать мечтает о том, чтобы ее сын вернулся с войны.

«Чтобы было так и чтобы украинские матери ждали своих сыновей с футбольных матчей, а не с войны, нужно, чтобы голос нашего государства звучал далеко за пределами Катара! Верю, что каждый украинец и каждый друг Украины сегодня в социальных сетях станет в живую цепь донесения призыва Владимира Зеленского и нашей страны о мире по всему миру. Присоединяйтесь!» - добавил президент УАФ.

К призыву Павелко уже присоединились известные украинские футболисты Андрей Ярмоленко и Александр Шовковский.